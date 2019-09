1989. aastal koos abikaasa Elenaga maha lastud diktaatorit Nicolae Ceaușescut käib igal aastal Bukaresti Ghencea kalmistul mälestamas rahvahulk. Pilt on tehtud 2018. aastal Ceaușescu 100. sünniaastapäeval. FOTO: DANIEL MIHAILESCU/AFP/Scanpix

Rumeeniast ei teata Eestis just eriti palju, kuigi tegu on üpris suure ja tähtsa riigiga. Tegelikult ei asugi Rumeenia meist nii kaugel, kui võiks arvata – Eesti piirist Rumeenia piirini on umbkaudu 1350 kilomeetrit, linnulennult veel vähem.