Erkki Koort: paralleelriigi pikk käsi

Rumeenias juba mõnda aega toimunud valitsusvastased meeleavaldused on kohati vägivaldsedki. Eelmisel kuul osales protestides kümneid tuhandeid inimesi ning kokkupõrgetes politseiga sai viga sadu meeleavaldajaid ning kümneid politseinikke. Rahva viha on suunatud peamiselt võimupartei korruptsiooni soosiva käitumise vastu. Samuti ärritab rahvast, et riigi sisuliseks juhiks on partei endine esimees, kuigi viimane ei saanud kriminaalsüüdistuste tõttu peaministri kohale asuda.