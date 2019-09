Viola Murd: milleks meile sisekaitse reserv?

Eestis on turvaline elada. Minevikku vaadates on siiski juhtunud kahetsusväärseid ja rohkete kannatanutega õnnetusi. 1994. aastal uppus reisilaeval Estonia 852 inimest. 2010. aastal jättis torm Monika 600 inimest Padaorus lumme. Õpime mineviku ja ka teiste kogemustest. Nüüd teame, et tsiviilkriisid võivad üle minna ka tõsisemaks olukorraks. Ühtlasi ei ole kriisi algusfaasis alati võimalik teada, kas probleem on tekitatud tahtlikult või mitte.