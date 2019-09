Kalev Stoicescu: Venemaa ja läänemaailma mõtte- ja teguviis ei ole sama

Demagoogia ja valetamise kõrgeim pilotaaž on oskus ja jultumus mitte üksnes musta valgeks rääkida ja vastupidi, vaid ka «tõestada», et võrreldamatud asja(olu)d on sisuliselt ühesugused. Lisaks Pavlovi refleksina toimiv komme suunata konkreetsed ja põhjendatud süüdistused enese õigustamiseks teise kaela. Miks te sõimate pada? Katel on ju samasugune!

Karjuvad valed ja silmatorkav silmakirjalikkus ei tohiks tervet mõistust varjutada või halvata, kuid elu tõestab pigem vastupidist, sest sihikindel kordamine mõjub (Goebbelsi tõde). Eesti idanaaber tegutseb selles võtmes imetlusväärselt osavalt. Tervikpilt ei ole muidugi mustvalge, sest ka lääneriigid on teinud palju vigu, mida on püütud varjata või kuidagi õigustada. Näiteks USA juhitud koalitsiooni invasioon Iraaki, kust ei suudetud sissetungi ja okupatsiooni ajendiks esitatud massihävitusrelvi leida, või Kosovo liiga kiire iseseisva riigina tunnustamine, aru andmata, kas see moodustis on riigina elujõuline ja kas on mõttekas, et Euroopas on olemas kaks albaanlaste (naaber)riiki. Kosovo ja Albaania ühinemise katse tähendaks muidugi sõda (Serbiaga).