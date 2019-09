Patrik Hytönen: väljasurev kojukanne

Praegu Soomes kirgi küttev riikliku postifirma Post tegevus on ärritanud kogu rahvast. Plaan suurel osal töötajatel palka 30–50 protsendi võrra vähendada on karm.

Kuigi ettevõte on seda põhjendanud vajadusega püsida konkurentsivõimelisena, on sel teemal sõna võtnud isegi peaminister. Solidaarsusest loobus isegi Posti juht oma kahe kuu palgast ehk veidi enam kui 160 000 eurost.

Postil on plaan lõpetada mõne aasta pärast kirjade koduvedu ning 2025.–2030. aastal ka ajalehtede koduvedu. Otsused ei ole langetatud huupi, vaid need on tingitud ülimalt pragmaatilisest põhjusest: inimesed on keskkonnateadlikumad. Kirjad ja arved saadetakse meili teel ning uudiseid loetakse online-ajakirjandusest.

Tõusuteel on aga pakkide kojutoimetamine, kuna võrgukaubanduse kasvuga on suurenenud ka tellitavate pakkide arv. Kõikvõimalikus mõõdus pakid nii Hiina kui ka lääne võrgupoodidest on uus turg, kus Soome riiklik postifirma üritab konkureerida suurte ettevõtetega. Need on näiteks Deutsche Post, DHL, UPS jne.

Üsna tavaline on, et kui tehakse midagi Soomes, siis mõne aja pärast tuleb see ka Eestisse. Tõenäoliselt juhtub sama ka postiteenustega, kus väheneva elanikkonnaga maapiirkondades pole lihtsalt enam mõtet postiteenust osutada. Pealegi kasutavad ka eestlased üha enam võimalust lugeda lehti veebist ning saada arveid just e-kirjana.

Eestis on Omniva juba neid mõtteid mõlgutanud, kuid nii peaminister Ratas kui ka suuremate väljaannete peatoimetajad on väljendanud arvamust, et kojukanne peab jätkuma. See vajab aga jätkuvaid investeeringuid ja palgatõuse, kuna miinimumpalgaga postiljone on üha raskem leida. Muidugi kui me neid just välismaalt sisse ei too.

Üsna tavaline on, et kui tehakse midagi Soomes, siis mõne aja pärast tuleb see ka Eestisse. Tõenäoliselt juhtub sama ka postiteenustega.

Tõenäoliselt on ka Omnival ehk rahvakeeli Eesti Postil vaja varsti otsustada, millises suunas liikuda. Soome on otsustanud renditööjõu ja palgavähenduse kasuks. Meil on viimane aga välistatud, sest postiljonid saavad juba praegugi miinimumpalka.