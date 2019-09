Poola kandidaat Euroopa Komisjoni põllumajandus- ja maapiirkondade arengu voliniku kohale on kaaluka poliitilise pagasiga nii kodumaal kui ka Euroopas. Siiski seisab Janusz Wojciechowskil Euroopa Parlamendis ees keeruline kuulamine, sest ELi ja Poola suhted on madalseisus ning Euroopa Pettustevastane Amet (OLAF) on võtnud luubi alla tema rahaasjad.