Ungari volinikukandidaati ootab Brüsselis konarlik tee

Otsus on keeruline, sest Ungari poliitikul on raske kindlustada Euroopa Parlamendi toetust, kummaline, sest keegi ei oodanud von der Leyenilt Viktor Orbáni soovidele järele andmist, ning arusaamatu, sest tulevastele liikmesriikidele Kopenhaageni kriteeriumite tutvustamine on keeruline, kui voliniku enda kodumaa valitsuse vastu käib menetlus reeglite rikkumises.