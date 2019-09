Kohalikel teedel on korviga tsikkel IŽ-Jupiter kõva tegija. Antud eksemplar on pargitud 8000 elanikuga Tajožnõi asula keskuses asuva viiekorruselise kortermaja ette. Püüdmist ei saa kohalikele ette heita, mida tõestab ka antud oludes mõnus mänguväljak, mille peamine pluss on suurus ja täielik murukate. Maja enamus aknaid on uued ja plastikust. Hoovis kohtasin tunkedes Aasia-päritolu mehi, kes küsimusele, kust nad on ja mis tööd teevad siin kauges Siberi asulas, kiiresti lahkusid ja maja ühte trepikotta sisenesid. Lahke kohalik pensionärist mammi seletas, et tegemist on töölistega Põhja-Koreast, kes pidid kusagil ehitusel töötama ning võõrastega polevat neil lubatud rääkida. FOTO: Jaanus Piirsalu