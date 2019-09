Meistrite liiga algab taas. Kas lõppeb Inglismaa ja Hispaania meeskondade domineerimine?

Loosi tahtel lähevad teist aastat järjest vastamisi Napoli ja Liverpool, kes kuuluvad E-alagruppi. Tiitlikaitsja Liverpooli vorm on hiilgav ja Inglismaal ollakse pidurdamatus hoos, viiest mänguvoorust on kirjas täisedu 15 punkti. Omad võimalused on ikkagi ka Napolil, sest kindlasti on neil väga hästi meeles eelmisel hooajal kodus peetud kohtumine, kui Lorenzo Insigne 90. minuti väravast saadi magus 1:0 võit. Olenemata tänasest tulemusest ei tohiks kummalgi meeskonnal edasipääsuga raskusi tulla.