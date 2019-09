Peatreener Gheorghe Creţu on seni liberokohal usaldanud Rait Rikbergi. Kas ka täna? FOTO: Mihkel Maripuu/Pm/scanpix Baltics FOTO: MIHKEL MARIPUU/PM/SCANPIX BALTICS

Kui enne Eesti võrkpallimeeskonna kolmandat mängu EM-finaalturniiril Tšehhiga kirjutasime, et meie koondise selg on vastu seina, siis nüüd tuleb tõdeda: sein on lõhutud ja selle renoveerimine nõuab imekiiret ja -hiilgavat tööd.