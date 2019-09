Uus, elu rikastav kogemus

Kuid Mutso Blanche’i sisemises maailmas on tegemist millegi muuga: ihaldusväärsus, ükskõik kui petlik, tekitab temas kuningannaks olemise tunde. Eriti kui ta saab panna selga rüü (punane õhtukleit), mis aitab seda tunnet tekitada ja esile tuua. Ja see sisetunde ja välise tegelikkuse lõhe on traagiline, sest Stanley ei näe kusagil kroonijuveeli, vaid vananevat naist, kes oma pretensioonikuses mõjub talle nagu Kohviveski filmis «Siin me oleme».

Naise tegelik koht

See, et üht tegelast võib näha nii erinevalt, et ettekirjutatud tegelastevahelised suhted omandavad hoopis erineva dünaamika sõltuvalt esitaja isiksuslikest joontest, on põnev ja elupilti rikastav: tegelikus elus ei ole meil ju võimalik näha, kuidas sama situatsioon samade rollijaotustega näitab sündmusi ja inimesi erinevas valguses nende iseloomuomadustest sõltuvalt. Mida rikkam on kunstniku isiksus, mida peenem on rolli psühhofüüsiline läbitöötatus, seda tugevam on tõmme teatrisse – annab ju iga etendus nõnda uue, elu rikastava kogemuse.