Ühistranspordis tiksub korraga mitu kriisipommi

«Täna nad veel on,» võtab Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse tegevdirektor Vello Jõgisoo (Keskerakond) kokku pingelise olukorra Harjumaa kommertsliinidel ehk nende maakondlike bussiliinidega, kus peavad kõik sõitjad endiselt pileti ostma. «Kui vedajad tulevad kurtma, et me ei jõua, võtame jälle kaks väljumist ära, siis meil pole öelda muud, kui et võtke, kui te ei jõua, aga ärge jumala eest päeva pealt ära minge. Me ei saa nende meelitamiseks midagi teha, palume lihtsalt,» lisas ta.