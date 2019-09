Kes ja kuidas lahendab kliimakriisi?

Saksa teadlased on veendunud, et põhivastutus kliimaküsimuses ei peaks langema üksiktarbija õlule. Kõige suurem roll on hoopis poliitikakujundajatel, kes peavad looma majandusliku keskkonna, kus tööstusel ja ettevõtetel ei oleks enam kasulik fossiilkütuseid, praeguse keskkonnakahju peamiseid tekitajaid, põletada.