Augusti lõpus avaldas riigikontroll täiskasvanute eesti keele õppe auditi, milles audiitorid kritiseerisid riigi suutmatust korraldada eesti keele õpet kõigile täiskasvanud soovijatele. Eile koos kõigi keeleõpet korraldava viie ministeeriumi esindajatega kogunenud riigikogu erikomisjon jõudis üksmeelele vaid selles osas, et haridus- ja teadusministeerium peaks keeleõppe koordineerimises juhtrolli haarama. Mida see sisuliselt tähendama hakkab, on aga endiselt arutamisel.