Soome tuumaprojekt üha venib

Soomlaste seas on Olkiluoto kolmandast reaktorist saanud juba nali, kuna selle käivitamist on mitu korda edasi lükatud. Soome energiafirma Teollisuuden Voima (TVO) kommunikatsioonijuhi Pasi Tuohimaa sõnul on ta kursis sotsiaalmeedias toimuva naljatlemisega. «Ega see tore ei ole, aga ega see haiget ka ei tee,» ütles Tuohimaa Ylele.