Töökaid, terveid ja heade kogemustega naisi tööturul ei märgata

Eesti tööturu statistika näitab, et vene naiste tööhõivemäär on madalam kui eestlastel ja meestel. Kui lisada veel vanusefaktor, siis jäävad tööst kõige sagedamini kõrvale üle 50-aastased vene naised. Tallinnas Pelgulinnas elav Valentina Andrejeva (63) on kõrgharidusega raamatupidaja, kes tegutseb juba aastaid üksikisikust ettevõtjana. Tal on kaks last ja kaks lapselast.