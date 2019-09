Andi Hektor: Schrödingeri maksupoliitika

Tõepoolest, eelmise valitsuse ajal tundus, et Eesti on leidnud riigikorraldamise imevalemi: tasuta ühistranspordiga näitasime põhjanaabritele tagatulesid ja seda pea kümne protsendi jagu madalamate riiklike maksudega! See ime aga ei kestnud kaua. Sel kevadel selgus, et tegu oli ajutise pillerkaariga, ja nüüd vilistab riigi rahakotis kõle sügistuul.