Iris Pettai: venekeelsed naised on tööturu viimased

Kes on venekeelsed naised Eestis? Kes on nad tööturul? Teame neist äärmiselt vähe.

Eesti meedias on harva juttu mõnest tublist venekeelsest naisest. Yana Toom, Viktoria Ladõnskaja-Kubits, Jelena Skulskaja, Olga Temnikova, Elina Nechayeva ja Tanja Mihhailova-Saar on vähesed erandid, kes on Eesti meedias nähtaval ja kes on ka arvamusliidri staatuses.