Varahaldusettevõtte J.P. Morgan Management globaalsete turgude strateeg Kerry Craig ütles The Wall Street Journalile, et selleks, et hingu stabiliseerida, peavad tootjad peavad nüüd minema laovarude kallale. «Suurem teema on aga see, kui suur saab olema riskipreemia, mis peegeldab järgmisi võimalikke rünnakuid,» lisas analüütik.