Kaldoja paneb aja ja varanduse noorte haridusse

Postimees kirjutas ühest aasta suurtehingust esimesena juba juuli alguses. Toona ütles Kaldoja intervjuus, et vana viisi ei saa Silberautot edasi arendada. «Peame laienema ja arenema, aga kuhu on meil areneda? Me ei lähe ju Poola turule autosid müüma!» ütles ta.

Midagi tuli teha teistmoodi. «Aga on päevselge, et kui vaadata minu isikukoodi (Kaldoja on 63 – toim), siis ei jaksa ma järgmised 15 aastat samamoodi joosta! Praegu oli absoluutselt viimane aeg, et teha otsus, kas jätkata või ärist väljuda,» tunnistas ettevõtja.