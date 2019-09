Eesti kutsub lipu alla, meremehed ei kiirusta

õik Eesti lipu all seilanud kaubalaevad on siit aastate jooksul lahkunud, sest Eestis on laevaomanike jaoks liialt karmid maksud. Samal ajal kui näiteks Küprosel ja paljudes teistes riikides ei pea meremeeste pealt näiteks sotsiaalmaksu ega tulumaksu tasuma, on Eestis see nõutud. Nii ongi aastate jooksul kõik kaubalaevad sinimustvalge alt lahkunud ja järele pole jäänud ühtegi.