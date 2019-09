Helme püüdis peibutada pooltoore plaaniga

Et Helme teema just ühel pingelisemal riigieelarve arutelude nädalal ajakirjanike ette tõi, annab aimu ministri prioriteetidest. Postimehele teadaolevalt vähemalt eilsel valitsuse erakorralisel kabinetiistungil Helme plaani tarvis raha ei leitud. Kui see nii jääbki, siis on Helme ainus võimalus leida vajaminevat 19,7 miljonit eurot oma valitsemisalast, siseministeeriumi kulurealt. Samas on minister lubanud seista politseinike ja päästjate palgatõusu eest.