Sõjast jutustavaid filme on läbi filmiajaloo valminud rohkelt. Tunduvalt harvemini on kujutatud seda, mis saab inimestest pommide kukkumise lõppedes ning kahurite vaikides. Samuti on räägitud vaid käputäis sõjaga seotud lugudest läbi naiste vaatevinkli. Vene lavastaja Kantemir Balagov läheb oma filmis «Piitsavars» selles mõttes vastuvoolu korraga mõlemas aspektis.