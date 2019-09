Töötukassa juht: loodan, et raske aja saabudes maksab riik laenu tagasi

Lühike vastus on: jah. Aastal 2008, kui arutati töölepinguseadust, kirjutati sisse töötuskindlustushüvitise maksmine ka siis, kui inimene lahkub töölt omal soovil või poolte kokkuleppel. Majanduses tulid keerulised ajad, tehti korrektuure ja see säte võeti seadustest välja.

Teine muudatus oli see, et seaduses lepiti kokku kõrgemad hüvitise määrad. Praegu on töötu esimese saja päeva hüvitis 50 protsenti eelnevast sissetulekust ja pärast seda 40, toona lepiti kokku vastavalt 60 ja 40 protsenti. Idee oli maksta inimestele kõrgemat hüvitist, et tal oleks tööotsingu ajal kergem. Need teemad on tänaseni aktuaalsed.