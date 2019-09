November 2016. Olime naisega just kolinud oma uude majja ja elevil. Ühel ööl tualetti minnes tundsin istukile tõustes, et keha on väga imelik ning pea käiks nagu ringi. Jalad ei kuulanud sõna. Mingil hetkel see möödus ja hommikul ei mäletanudki ma juhtunut. Kui ma oleks toona teadnud midagi insuldi tunnustest, siis oleks kohe arstile pöördunud, sest tõenäoliselt oli see miniinsult. Oleks, oleks...