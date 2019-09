Kontserdipileti hind kerkib kõrgustesse

Teine näide on Intsikurmu festival. Augusti esimesel nädalavahetusel juba viimased seitse aastat Põlva metsapargis toimuv muusika- ja elamusfestival on saanud melomaanide seas üheks suve tippsündmuseks. Kuigi festivali formaat on aastatega suuresti samaks jäänud, on pileti hind sirgjoones tõusnud. 2016. aastal sai odavama pileti kätte vaid 25, sel aastal aga juba 47 euroga.