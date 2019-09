Austraaliasse.ee veebileht selgitab, et kuna alumine manner on suurtest majanduslangustest puutumata, nimetavad majandusteadlased riiki lausa tänapäeva El Doradoks ehk müütiliseks kullamaaks. Austraalia statistikaameti andmetel oli Austraalias täistööaja töötasu 2018. aasta teises kvartalis aasta kohta keskmiselt 82 436 Austraalia dollarit ehk umbes 52 705,92 eurot, mis teeks keskmiseks kuupalgaks 4392 eurot. Lisades juurde ületunnid ja igasugused boonused, on keskmine Austraalias teenitud aastatulu 85 982 Austraalia dollarit ehk 52 946 eurot.