Edward Lucas: Trumpi lohakus saladustega ohustab ka meid

Kujutage ette, et te riskite oma eluga Venemaal ja Hiinas lääne heaks luurates, varastades saladusi, värvates allikaid ja täites elutähtsaid, kuid igavaid ülesandeid, mis hoiavad operatsioone käigus. Usaldus on otsustava tähtsusega. Te peate teadma, et «toodet» (infot) tuleb ettevaatlikult käsitleda, et see ei annaks mingeid vihjeid teie isiku kohta. Samuti peate teadma, et kui asjad peaksid valesti minema, teevad luurejuhid teie aitamiseks kõik, mis nende võimuses.

Vähemalt läks viimase lõigu juures kõik nii, nagu pidi. Oleg Smolenkov, üks CIA endisi tippallikaid Kremlis, kadus puhkuse ajal Montenegros. Sellest luureannaalides ei kirjutata. Mõnes NATO liikmesriigis kellegi jahi peale panemine on vaevalt võrreldav MI6 hiilgava tegutsemisega Oleg Gordijevski väljasmugeldamisel Nõukogude Liidust otse KGB nina alt. (Sõna otseses mõttes: teenistuskoer ei paljastanud teda saatkonnaauto pagasiruumis piiri ületades).

Aga kõik muu on läinud valesti. Tundub, et CIA otsustas 2017. aasta algul, et ei saa usaldada äsja presidendiks valitud Donald Trumpile üht riigi kõige hoolikamalt valvatud saladust. Presidendi motiivid on siin teisejärgulised. Võib-olla on tal reetlik suhe Vladimir Putiniga, millele viitab tema häiriv eelistus kohtuda oma Vene ametivennaga eraviisiliselt.

Tõenäolisem on, et Trump on parandamatu kiitleja. Ta vihastas iisraellased välja, rääkides venelastele ülisalajastest luureandmetest, mille oli Ühendriikidele edastanud Mossad. Ta ütles Filipiinide presidendile, et USA merevägi oli paigutanud tuumaallveelaevad Korea rannikuvetesse, rikkudes Pentagoni tabu nende aluste asukohast rääkimise kohta.

Augustis säutsus president foto kahjustustest Iraani raketirajatises, paljastades suurel hulgal infot USA luuresatelliidi võimete kohta.

CIA kaalutles ehk ettenägelikult, et härra Smolenkov on eriti suures ohus. Tundub, et ta oli peamine allikas, millele toetus USA luurekogukonna vastuoluline hinnang, et härra Putin andis isiklikult loa Venemaa sekkumiseks 2016. aasta USA presidendivalimistesse materjali häkkimise ja lekitamisega, mis valmistas piinlikkust demokraatidele ja nende kandidaadile Hillary Clintonile. Härra Trump on selliste väidete suhtes allergiline, olgu need kui tahes hästi põhjendatud, kuna need ähvardavad kahandada tema võidu väärtust.

Tekkinud kahju ulatub palju kaugemale lünkadest CIA luureinfo kogumise võimes. Ühe luureteenistuse suurim vara ei ole vidinad, ajud või vaprus, vaid maine. Imetlusväärse eluviisiga riik, mis hoiab alal universaalseid ideaale, on heas positsioonis inimeste koostööle meelitamiseks. Lisage sellele luure alal üksikasjalike ametitehnikate ja läbitungimatu salastatuse maine ja teil on head eeldused saada välismaalasi enda heaks luurama.