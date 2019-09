Umbes saja meetri kaugusele mu lapsepõlvekodust Tartus Võru ja Aardla ristile kerkib järjekordne bensiinijaam. Üle tee kummalgi juba on üks, seega tuleb kolmas. Planeedi sõber küsib, mis neil arus on. Teda toetab motosõber: kas nad ei tea, mis toimub maailma autotööstuses? Võiks tõesti arvata, et uue tankla püstipanijad on totaalses faasinihkes.