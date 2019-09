Sotsiaalmeediagigandil sai mõõt täis ja peagi jõuavad Eestissegi uuendused, mis suunavad vaktsineerimisvastastega liituda soovijad lehele, kus on teaduslikult tõestatud faktid. Aeg näitab, kas ja millist mõju avaldab see Eesti suurimale, tuhandete liikmetega Facebooki grupile, kus kõige klassikalisemaid nippe kasutades levivad kogu maailmas tuntud kuulujutud.

«Meil on raske hinnata, kas nende gruppide vedajad tahavad inimesi teadlikult eksitada või on nad ise samamoodi segaduses,» ütles Postimehele Jason Hirsch, kes vastutab Facebookis kasutajatingimuste eest. «Aga tegelikult ei ole meie jaoks ka erilist vahet. Me tahame, et kasutajad väärinfoga üldse kokku ei puutuks ja et see edasi ei leviks,» lisas ta.