Opositsioon protestis peaministri suhtlusstiili vastu

«Näeme, et Jüri Ratase sõnast selles valitsuses ei sõltu [midagi]; küsime neilt, kelle sõnast sõltub,» selgitas sotside juht Indrek Saar. Samuti ei ole opositsioon rahul peaministri suhtlusstiiliga nii tema umbusaldamisel augusti lõpus kui ka möödunudnädalases riigikogu infotunnis küsimustele vastates. «See on üsna tihti ülevalt patroneeriv. Arvame, et inimeste omavahelises suhtluses ei peaks sellist tooni kasutama,» lisas Saar. Nii esitati eile suurem osa küsimustest siseminister Mart Helmele, aga ka välisminister Urmas Reinsalule.