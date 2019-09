Sõiduproov. Ford Ranger Raptor: mõistlik ja samas lahedalt üle võlli kastikas

Me ei saa kunagi täpselt teada, kui kiiresti lippas saurus nimega velociraptor oma saagi järel. Aga me teame, et Fordi kastikas F-150 on legend omaette ning see on üle neljakümne aasta olnud Ameerika enim müüdud pikap. Me teame sedagi, F-150 kõige kangem versioon kannab nime Velociraptor ja et kuidagi on ta selle saanud sulgedega väikesauruse järgi. Velociraptorid on ühed kõige ihaldatumad maastikumasinad Ameerika Ühendriikides.