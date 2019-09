Martin Villig: ettevõtjad ja koolid peavad rohkem koostööd tegema

Need lapsed, kes äsja 1. klassi läksid, lõpetavad gümnaasiumi aastal 2031. Milliseks on maailm selleks ajaks muutunud, on järjest kiiremat üldist arengut arvestades raske ennustada. Üks on kindel: väga paljusid töökohti, millele nemad peavad asuma, pole praegu veel olemaski ja me ei kujuta isegi ette, mis töökohad need täpselt on. Ühe ennustuse söandan aga küll teha. Päris kindlasti on suur osa neist töökohtadest seotud tehnoloogia arengu, automatiseerimise ja robotite järjest laialdasema kasutuselevõtuga.