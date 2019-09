Ivan Makarov: protest riigi vastu

Kui keegi küsib, miks Eestile lähevad korda Venemaa siseasjad ehk see, kuidas naaberriik käitub omaenda kodanikega, on sellele vastanud Yana Toom, kes alles hiljuti õigustas korduvalt Moskva meeleavaldajate julma kohtlemist argumendiga, et Eestiski kasutati taolistel asjaoludel nuiasid. Kuigi erinevalt pronksiöö märatsejatest ei lõhkunud Moskva meeleavaldajad linna ega röövinud poode.