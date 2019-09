Tarmo Pikner: tere tulemast Saaremaale ront-lennukiga!

Kes küll suudaks veel imestada, et maanteeametnikud said hakkama järjekordse sigadusega. Lõppude lõpuks (ausõna, ei mäleta, mitmendat korda) kuulutati välja uue Tallinna-Kuressaare lennuliini hange, mida juba kevadtalvel lubati. See selleks, kuid üllatuse koht on nüüd selles, et hanketingimustest võeti välja lennuki vanuse nõue, kirjutab saarlane Tarmo Pikner.