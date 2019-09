«Oleme elevil ja entusiastlikud, astudes vastu koristamise sellele etapile. See tähistab selgelt kogu aasta töö kõrgpunkti. Tehniliselt kõneldes on kõik süsteemid valmis, mis ennustab head aastakäiku,» lausus marjakorjamise hakul Bordeaux’ veininõukogu president Bernard Farges erialaajakirjale The Drinks Business.