Ettevõtjad pahased: miks tahab riik meilt andmeid, mida me ei kogu ega vaja?

Tavaliselt oleme Eestis uhked selle üle, et asjaajamine riigiga on mugav ja kiire. OÜ asutamiseks kulub paarkümmend minutit, tulud saab maksuametis deklareeritud kolme minutiga. Ka poliitikutele meeldib rääkida, kuidas nad kogu aeg bürokraatiat vähendavad ja aruandlust lihtsustavad. Käima on lükatud kõlav projekt, nullbürokraatia programm, mis peaks, vähemalt nime järgi, aruandluse sootuks kaotama.