​Jaapan ja Lõuna-Korea peksavad teineteist majanduslikult veriseks

Enamgi veel, tegu pole mitte ainult valitsustevahelise ärplemisega, vaid konflikt on kaasa tõmmanud mõlema poole elanikkonna, mis on viinud massiprotestideni Soulis ja kahe rahva vahelise vaenu kasvuni. Koleda tüli taga on keeruline ja valus ajalugu, mida mõlemad rahvad on üritanud seljataha jätta, kuid paraku on Jaapanil ja Lõuna-Koreal väga erinev arusaam sellest, kuidas täpselt seda teha tuleks.

Pikk vimm

Jaapanlaste jaoks on mineviku probleemid lahendatud: vastavad kokkulepped on sõlmitud ja reparatsioonid makstud. Okupatsiooniajalugu on jaapanlaste jaoks häbi, millest nad parema meelega enam ei räägiks, vaid mataksid selle hoopis maha. Erakordselt jõhkra okupatsiooni all kannatanud korealased, kelle seas on veel piisavalt neid, kes nägid sõjakoledusi oma silmaga, tunnevad aga, et jaapanlased ei saa üldse aru, kui suuri kannatusi nad põhjustasid. Paljud leiavad, et rahast üksi ei piisa ja Jaapan pole ikka veel siiralt vabandust palunud ning eitab endiselt mitmeid sõjakuritegusid, nagu näiteks korea naiste seksiorjadena pidamine Jaapani keiserliku armee bordellides.