Kümme minutit merel, mis otsustasid, kes elab ja kes sureb

Kella 11 paiku juhtuski see, mida ohvitserid olid peljanud: idast hakkas kostma mootorite mürinat. Need olid Punaarmee lennukid, ja neid oli palju – 17. Osa noist, kahemootorilised torpeedo- ja pommituslennukid, oli saadud relvaabina USA-lt.

Kui Dolorice tekile jõudis, tõdes ta, et laev on juba kreenis. Ühtlasi oli tekil rahvast palju vähemaks jäänud. Ta oletab, et paljud hüppasid merre, sest kõlasid hoiatused, et kui laev vajub põhja, tekib veekeeris, mis tõmbab kõik endaga kaasa.