Koletise tõus ja langus

Hollywoodi produtsendist Harvey Weinsteinist rääkiv dokumentaalfilm on julm ja jäle kogemus. Mingitpidi isegi õudusfilm, ehkki loomulikult igasuguseid ilgusi ekraanil ei näidata. Küsimus on selles, kuidas need aastate ja aastakümnete eest toimunud sündmused vaatajani tuuakse.