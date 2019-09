Andrus Kivirähki eesti Pygmalion

Läbematule lugejale olgu hinnang teosele kohe alguses öeldud: tegemist on Andrus Kivirähki järjekordse meistritööga. Autorile omaselt jutustatakse pajatuslikult – Kivirähk on ju rahva(lik) kirjanik! – traagilist lugu andekast kunstnikuhakatisest, kelle elu katkes juba 25-aastaselt kurgutiisikuse tõttu, kuid kelle loomepalangus sündinud pildid on eesti kunsti ajaloos tähelepanuväärsel kohal.