Vikerkaar loeb. Ebatõrksa mittetaltsutus

On ju naise üle naermist meeste maailmas ikka heaks meelelahutuseks peetud, nagu tõendavad tõrksa naise taltsutamise loo eelkäijad ja analoogid – kui ka mitte otsesed mõjutajad – nii Itaaliast, Hispaaniast kui ka Prantsusmaalt, rääkimata Inglismaa enda traditsioonist. Samas just sel põhjusel võib see tükk olla tänapäevasel, naistegi inim- ja kodanikuõigusi vähemalt teoreetiliselt tunnistaval ajastul raskesti vastuvõetav. Õigupoolest oleks huvitav jälgida selle töötluste muutumist muutuvas ajas; et aga praegune eesmärk seda ei võimalda, tuleb piirduda tõdemusega, et Anne Tyler ei seadnud endale just lihtsat ülesannet.