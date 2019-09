Kasvuhooneefekt põhineb asjaolul, et maad ümbritsevad kasvuhoonegaasid lasevad Päikeselt tuleva soojuskiirguse läbi, kuid ei luba sellel pärast Maalt tagasi peegeldumist kosmosesse hajuda. FOTO: Mihkel Maripuu

Kasvuhoones on soojem kui õues. Seda isegi siis, kui tuult ei ole, autos niisamuti. See on tõsiasi, mis rajaneb füüsikalisel nähtusel nimega kasvuhooneefekt.