Läbimurded tulevadki raskelt. Kliimamuregi on juba pikalt teadvustatud, rahvusvahelised lepped sõlmitud, korraldatakse konverentse, kuid esialgu globaalsed emissioonid kasvavad ja kliima jätkab soojenemist. Siiski ei maksa märkamata jätta kasvõi seda piiratud edu, mida on saavutanud Euroopa Liit emissioonikasvu tagasipööramisel.