Keskerakonna, Isamaa ja EKRE koalitsioonivalitsus asus 2020. aasta riigieelarvet kokku panema seisust, kus ees paistsid vaid kärpimised: 50 miljonit käesolevast ja sama palju järgmisest aastast. Viimastel päevadel on poliitikute jutt hoopis teine, kärbete asemel ei räägita isegi mitte sellest, et koondamisi ja palgakärpeid ei tule, vaid et plaanis on palgatõusud. Selline pööre on võimalik, sest valitsus on otsustanud kõik võimalikud kulutused lükata 2021. aastasse või kaugemale.