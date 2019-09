Tallinna Sadama protsess võib alata uuesti algusest peale

«Meie tahame näidata, et see, mida prokuratuur heidab ette altkäemaksu vastuteenena Ain Kaljurannale, kujutas endast tegelikult täiesti tavalist Tallinna Sadama praktikat. Aga kohtunik asus seisukohale, et selliseid tõendeid ei ole menetluses vaja,» ütles Keres.