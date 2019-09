Tallinn 800: murtud jalaga hobune Toompealt

Sageli leidub arheoloogiliste leidude seas esemeid, mis kutsuvad vaatajas kohe esmapilgul esile äratundmisrõõmu ning annavad võimaluse asjaga vahetult, läbi isikliku kogemuse suhestuda, sest oleme midagi samalaadset ise käes hoidnud või isegi kasutanud. Kuid selline mulje võib olla petlik ja see, mida me oma silme ees näeme, on algselt otstarbelt hoopis midagi muud, kui oskame ette kujutada. Ka Tallinna arheoloogilise ainese seas leidub küllaga näiteid, kus esmane arvamus ja hilisem tuvastus erinevad.

Kohtu tn 4 leitud 13. sajandi lõpu pronkshobu on ainus selline ese Tallinnast. FOTO: Tallinna Linnamuuseumi Arheoloogiakogu, Tlm 25356: 11; Foto: Andrus Anderson

Kindlasti on üks selliseid 1995. aastal Toompealt Kohtu tn 4 päästekaevamistel päevavalgele tulnud väike pronkshobune. Küllap tuleb enamikule esimesena pähe mõte, et selline miniatuurne hobu kuulus mõnele lapsele, kes on lelu mänguhoos kaotanud. Säärane arvamus ei ole iseenesest vale, sest tõepoolest, üsna sarnaseid savist suksusid kohtab aeg-ajalt Lääne-Euroopa 12.–14. sajandi linnade ja linnuste kultuurkihis, kuid Eestis seni siiski veel mitte. Sellist tõlgendust toetaks seegi, et nii hiliskeskajal kui ka varauusajal mängisid Tallinna lapsed tõesti tinahobuste ja -sõduritega, mille kõige hiljutisemaks näiteks on mullu Kalamajast leitud 15. sajandi ratsu. Kuid Kohtu tänava pronkshobust kasutasid algul ennekõike täiskasvanud ning alles jäseme kaotanuna võis ta mänguasjaks muutuda.

Kalamaja Jahu-Väike-Patarei tn kvartali leidude seas oli ka nii ratsaniku kui ka pea ja jalad kaotanud mänguhobune. FOTO: TlÜ Arheoloogia Teaduskogu, Ai 7909: 2624; Foto: Jaana Ratas

Tillukesed metallist loomakujukesed ei ole Eesti arheoloogilises aineses täiesti tundmatud. Pronksist koera- ja hobusekujulisi esemeid on varem leitud muinasaja lõpu (s.o 10.–12. sajandi) kalmetest ja linnustelt, valdavalt Lääne- ja Saaremaalt. Viimased kümmekond aastat on neile detektorileidudena lisa toonud, vahel mõne aardega koos, teisal maabumisel maha pudenenud vallasvara seast, ning taas pärinevad leiud suures osas Eesti rannikupiirkonnast. Just need hiljutised avastused kinnitavad oma leiukonteksti kaudu eseme esmast otstarvet, mis on juba varem Skandinaavia arvukate paralleelleidude kaudu teada olnud.

Lääne-Virumaalt Võrklast avastatud hobune kuulus samast leitud 11. sajandi hõbeaardesse. FOTO: TlÜ Arheoloogia Teaduskogu, Ai 7823; Foto: Jaana Ratas

Vastus peitub nimelt loomakeste kaalus – suur osa sellistest kujukestest on pisut üle kaheksa grammi rasked, fotodel kujutatud kogukamad Toompea ja Võrkla leiud aga 200 grammi ringis. Need arvud sobivad hästi viikingiaegse Skandinaavia kaalusüsteemi, kus veidi üle kaheksa grammi tähistas öörtugit, kolm öörtugit vastasid omakorda öörile (u 25 g) ning kaheksa ööri ehk ümmarguselt 200 grammi moodustas marga.[1] Seega on kõnealused pisikesed pronkselukad kaaluvihid, mida kõige otsesemalt toetab Kolga loomakese (8,26 g) taust: ese leiti koos kaalu ja vihtidega, millest ülejäänud, tõsi küll, esindavad n-ö klassikalisi tünnikujulisi kaalupomme, milliseid esineb ka Tallinna vanemate leidude seas – Härjapea jõe suudmest, Roosikrantsi tänava asulast, Tallinna lahest leitud kaupmehekastist jne. Miks on lihtsakoelise kaaluvihi asemel vahetevahel eelistatud loomakujulisi raskusi, polegi seni veel ühest selgitust saanud. See võis olla seotud uskumustega, sümboliseerida hoopis elitaarset kultuuri [2] ning põhjendusi leidub veelgi.

2010. aastal leiti Klooga lähedalt miniatuurne hobune, mis pärines ühest 11. sajandi I poolel randumisel kaotatud kompsust. FOTO: TlÜ Arheoloogia Teaduskogu, Ai 6995: 1; Foto: Jaana Ratas