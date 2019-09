Saksa kokk ja Eesti seened: Pädaste mõisa peakokk Stefan Berwanger tunnistab, et on Eesti seentesse armunud

Ma armastan seeni nii väga, et võiksin nendega lausa abielluda, kuulutab juba poolteist aastat Muhu saarel Pädaste mõisa restorani Alexander peakoka ametit pidanud Stefan Berwanger. Esiteks on söögiseeni palju liike ning teiseks on need väga erineva maitsetugevuse ja viljalihaga, mis mõlemad annavad kokanduses päris palju mänguruumi, põhjendab ta. Veel veetleb teda iseäralik kerge maa- ja mullamaitse, mis paljude seentega kaasas käib.