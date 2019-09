Kangem kanep viib noori psühhiaatriahaiglasse

Igal aastal satub Eestis psühhiaatriahaiglatesse 250–300 noort inimest esimese psühhoosiepisoodiga, tihti on ootamatult tekkinud vaimuhaigusel otsene seos kanepi suitsetamisega. Arstid näevad, et selline olukord süveneb.

Tartu Ülikooli psühhiaatriakliiniku psühhiaater Liina Haring kirjeldab neid esmapsühhoosipatsiente: «Enamasti noor inimene, kellel on tajumishäired, mõttekäiguhäired, reaalsuse tunnetamise häired. Tema käitumine muutub selliseks, et väga sageli ei sobi see kokku meie sotsiaalsete normidega. Väga sageli otsivad abi lähedased või sõbrad, kellele näib, et sellel inimesel on mingi psühhiaatriline probleem. Psühhoosi sattunud inimesed näevad nägemusi, kuulevad hääli, käituvad veidralt.»