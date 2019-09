Kartograafide töö keskseid väljakutseid on olnud küsimus, kuidas kujutada tasandil ruumilist objekti – täpsemalt, kuidas laotada ümara maakera pind kaardile ja mida see endaga kaasa toob. Läbi aegade on välja käidud erinevaid lahendusi, mida tunneme kaardiprojektsioonidena, kuid praeguseks on meie silmile ehk kõige tuttavamaks saanud sel aastal 450-aastaseks saav Madalmaade kartograafi Mercatori projektsioon.